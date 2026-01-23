基隆火警勇消殉職 嘉市嘉年華大樓消防演習降低救災風險

嘉義市消防局今在嘉年華大樓進行救災演練。（嘉義市消防局提供）

基隆市「台北生活家」社區21日深夜火警釀2死4傷悲劇，導致勇消詹能傑殉職。嘉義市政府消防局今上午在嘉年華大樓舉行「複合式大樓火災暨大量傷患搶救訓練」，首次導入「國土安全演習評估計畫」（HSEEP）觀念，加強系統化演練設計與後續評估，減少消防員救災過程中的不確定性與風險。

嘉義市消防局今訓練模擬嘉年華大樓地下室起火、濃煙竄升，造成多名群眾受困，考驗消防人員在壓力環境下的指揮體系建立、人命搜索及大量傷患檢傷分類，演習時還發生一名消防員佈設水線時不慎跌倒，被旁觀民眾用手機錄影拍下插曲，所幸該名人員並無受傷。

請繼續往下閱讀...

嘉市消防局指出，基隆的火警以沉重代價再次提醒救災現場瞬息萬變與風險無處不在，此次訓練，除了精進人員面臨有群眾受困火場時，在壓力環境下進行人命搜索、檢傷分類大量傷患等流程，更是透過科學化訓練與評估，減少救災過程的不確定性與風險。

嘉義市消防局表示，HSEEP強調系統化演練設計與嚴謹的後續評估，透過擬真情境讓實務與法規互相印證，發現防救災體系潛在問題並加以修正；複合式大樓用途多元，且通常人潮密集，易讓救災工作更困難、危險，藉由不斷實兵演練與檢討，在悲慟中汲取力量，讓消防員平安出勤、完成任務，守護嘉義市民財產與生命安全。

嘉義市嘉年華大樓今舉行火災演練，精進搶救受困民眾流程。（嘉義市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法