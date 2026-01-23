為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    西子灣校園甩尾燒胎涉公共危險罪 警逮1男偵辦中

    2026/01/23 14:49 記者黃良傑／高雄報導
    西子灣校園甩尾燒胎遭拍下涉公共危險罪，引發師生們憂心。（民眾提供）

    西子灣校園甩尾燒胎遭拍下涉公共危險罪，引發師生們憂心。（民眾提供）

    高雄中山大學西子灣校園內停車場危險駕駛案，引發師生們憂心，並向鼓山分局報案，警方今（23）日根據現場相關事證，掌握特定對象，並通知車主朱男（29歲）到案說明，全案將依法究辦。

    鼓山分局今指出針對網傳有民眾於西子灣某大學私人停車場內危險駕駛一案，鼓山分局未接獲相關報案，獲悉後立即調查並聯繫校方。

    經了解，朱男在校園停車場內疑有甩尾、燒胎等危險駕駛行為，其過程遭民眾拍下，經鼓山分局聯繫校方協助報案，並已通知車主朱男到案，查影像中朱男之駕駛行為，構成刑法第185條公共危險罪規定，「損壞、壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，警方將依公共危險罪、毀損罪函送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

    鼓山分局呼籲，停車場雖屬私有場域，但若駕駛行為足以致使公眾通行往來之危險，警方將依法查處，切勿一時追求刺激而以身試法。如民眾發現有非法競駛或危險駕駛行為，請立即撥打110報案，警方將迅速派員到場協助，以維護社會秩序與公共安全。

    西子灣校園甩尾燒胎遭拍下涉公共危險罪，警方逮朱姓車主偵辦。（民眾提供）

    西子灣校園甩尾燒胎遭拍下涉公共危險罪，警方逮朱姓車主偵辦。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播