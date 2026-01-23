為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    空勤黑鷹直升機降落外籍油輪 救援2受傷船員

    2026/01/23 14:04 記者洪臣宏／高雄報導
    空勤及海巡人員合力後送傷者高雄就醫。（空勤總隊提供）

    空勤及海巡人員合力後送傷者高雄就醫。（空勤總隊提供）

    賴比瑞亞籍油輪「DELOS」今（23）日求援，船上2名船員分別有手、腳骨折，空勤總隊空勤三大一隊出動NA-712黑鷹直升機搭載海巡人員馳援，直升機降落在油輪甲板上，將巴基斯坦及希臘籍男性船員載返高雄就醫，完成救援任務。

    空勤總隊空勤三大一隊於上午08:40接獲勤指通知，賴比瑞亞籍油輪「DELOS」32歲巴基斯坦籍船員左手手肘開放性骨折；另名44歲希臘籍船員右膝開放性骨折受傷待援，傷員生命跡象穩定，請求實施醫療後送。

    「DELOS」位置（N22-30-07,E120-15-01）位於高雄240幅向8浬位置，任務機組受命後，09:13時從高雄機場起飛，09:23時無線電接觸目標船艦，評估船艦甲板幅員及荷重可實施落艦，於09:25落船艦右甲板，海巡隊員下機接觸傷員檢傷分類及固定患肢，於09:54時完成2員傷患上機，09:55時自DELOS油輪起飛返回高雄，10:00時高雄機場落地，10:02時移交傷員予地面醫護人員，順利完成救援任務。

    黑鷹直升機降落油輪甲板進行人員救援任務。（空勤總隊提供）

    黑鷹直升機降落油輪甲板進行人員救援任務。（空勤總隊提供）

