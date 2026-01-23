為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    職訓學員自比GTA崔佛「喜歡殺人」 亮刀凝視同學打砸工廠判刑

    2026/01/23 14:46 記者許國楨／台中報導
    男學員在課堂上亮刀，引起師生驚恐。（擷自「社會事新聞影音」，資料照）

    勞動部勞動力發展署中彰投分署（職訓局）一名男學員，上課期間情緒失控，不僅在學員群組內自稱與知名電玩《俠盜獵車手》角色「崔佛」一樣「喜歡殺人」，隔天更在教室內亮出水果刀，凝視同學稱要「橘子切四瓣」，還演變成砸毀汽車鈑件、開車輾壓脫序行為，台中地院近日作出判決，依恐嚇罪判他拘役30日、2月，緩刑2年，可上訴。

    經查，楊男於2024年底在職訓局車輛工程系受訓期間，先於上課前一晚在LINE群組發文，自稱與電玩角色崔佛的共通點是「都喜歡殺人」，並刻意標記一名同學，引發不安，隔日上課時，楊男竟在教室內拿出水果刀，直視該名同學長達20分鐘，並出言恐嚇「等一下橘子切四瓣」。

    遭鎖定同學被嚇得魂不守舍，趁隙離開教室欲開車離去，未料楊男竟持刀尾隨，警方接獲通報後趕抵，才避免事態進一步惡化，然而事件並未就此落幕，數日後楊男再度失控，上課時手持球棒闖入汽車工廠，當眾砸毀教學用汽車鈑件，碎片四散飛濺，隨後更將鈑件從二樓丟擲到一樓，最後開車輾過，現場學員目睹全程，驚恐不已。

    檢警依監視器畫面、學員證詞與對話紀錄偵辦，認定楊男涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾及毀損等罪，台中地院審理認為，楊男情緒失控、漠視法紀，持刀尾隨同學、持球棒破壞設備，已造成特定人與公眾強烈恐懼，惟考量其坦承犯行、表達悔意，並與被害學員及職訓局完成調解，毀損部分撤告，最終判處恐嚇危害安全罪拘役30日、恐嚇公眾罪2月，均得易科罰金，並宣告緩刑2年。

