    涉毒遭羈押54日衝擊家庭與事業 無罪男成功請求補償16萬2千元

    2026/01/23 13:47 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹地方法院雖認羈押無違反法定程序情事，仍以每日補償3000元，准予補償王男16萬2000元。（記者廖雪茹攝）

    31歲王姓男子因涉嫌違反毒品危害防制條例案件，被羈押54日，案經法院判決無罪，事後王男認為突遭羈押，對其尊嚴、身心健康、名譽等造成重大影響，因而請求補償；新竹地方法院審理後，雖認羈押無違反法定程序情事，仍以每日補償3000元，准予補償王男16萬2000元。

    判決書指出，王男因涉嫌販賣第二級毒品等案件，2024年10月7日由新竹市警方逕行拘提到案，同日經檢察官訊問後向新竹地方法院聲請羈押，法院裁定准予羈押，並於同年11月29日裁定准予具保後停止羈押，共計受羈押53日。案件經該院判決無罪，雖經檢察官提起上訴，然高等法院駁回，維持王男無罪判決。

    王男主張，遭羈押前年僅31歲，經營知名連鎖餐飲店，正努力擴張門市，且已婚育有年幼子女，卻因上開案件突遭羈押，除失去人身自由外，事業完全停頓，美滿家庭一夕破碎，又因禁見使一切正常社交生活均告斷絕，更引發多次癲癇發作，對母親、配偶內疚不已。

    判決書指出，經查，檢察官為羈押聲請及該院為羈押處分，係依證人指證、證人之間通訊軟體LINE對話紀錄、銀行帳戶的交易明細等事證，認定王男犯罪嫌疑重大，且參酌證人販售或轉讓大麻毒品的犯行已經起訴，手機尚待鑑定，又有證人尚未到案，而認王男有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人及共犯之虞，且所涉為最輕本刑有期徒刑10年以上重罪，難認王男所受的羈押有何違法或不當情事。

    法官審酌，王男的年齡，參考經營餐飲店的營利所得、利息，王男的家庭狀況及經濟收入情形等，羈押禁見期間無法工作、照顧家人，以及身心所遭受的痛苦、名譽的減損、財產的損失等一切情狀，認應以每日補償3000元為適當，據此核計應准予補償王男受羈押日數為54日，補償金額計16萬2000元。

