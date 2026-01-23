大村殺人棄屍案 凶嫌辯「無意識殺人」要精神鑑定......法官准了

賴男（右1）殺人棄屍，透過律師申請精神鑑定。（資料照）

發生在去年2月的「大村情殺案」，凶嫌賴男不滿朱姓前女友另結新歡，潛入朱女租屋處砍殺情敵李男，事後更夥同朱女以棉被裹屍，將李的遺體棄置大排水溝。目前羈押在看守所的賴男，日前透過律師向法院聲請「精神鑑定」，他辯稱自己因為吃藥才發生「無意識殺人」，法院徵詢開立藥方的醫師意見，准許賴男的請求。

賴男的辯護律師引用其偵查的供詞稱，賴男之所以進到被害人的屋內，係因要求朱女還回女兒，當時朱女拿1把菜刀，他為了防身，進入死者李男的廚房，也拿1把刀自衛。當她要進入女兒房間時，李男用棉被將他包住，並甩在地上壓制，這嚴重激怒他，因為當時他有吃安眠藥，不知道怎麼了，就坐在被害人身上殺了他，過程是怎麼殺的，他不知道。他抓狂時就開始失去意識，因為他遭被害人壓得很痛才受不了的，當他清醒時就坐在被害人肚子上，手握著刀插在被害人的胸口。

辯護律師主張，賴男殺人過程「無意識」，因有服用安眠藥及長期失眠之情形，且體內亦有驗出毒品反應，因此認為被告於行為時恐因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力。

院方發現，被告在案發前曾前往某診所看診，其中取得某藥物，被告每日睡前服用2顆劑量，該藥乃治療失眠所用，其在投給大劑量或連續使用期間，有時會引起幻覺及妄想等症狀，本案發生仍在醫師所開立之用藥期間，則其行為時之精神狀態，足認有調查必要，再加上被告有吸毒行為，因此送精神鑑定為有理由。

