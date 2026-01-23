為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    面罩全是血！ 台中7旬翁遭7旬翁追撞命危

    2026/01/23 12:12 記者許國楨／台中報導
    事故路口現場。（民眾提供）

    台中市南區國光路、復興路口今（23）日上午8時11分發生一起驚悚車禍，一輛轎車自後方追撞前方機車，造成76歲江姓騎士當場重摔倒地，頭部重創，安全帽面罩幾乎被鮮血染紅，地面留下一道怵目驚心的血痕，現場畫面令人不忍直視。

    警消獲報趕抵時，江翁已陷入昏迷，無呼吸心跳，頭部大量出血，研判為顱內出血，救護人員緊急施以急救處置後，火速將人送往中國醫藥大學附設醫院搶救，目前仍在加護病房與死神搏鬥中。

    經查，事故發生時，74歲嚴姓老翁駕駛銀色LEXUS轎車，沿國光路往復興路方向行駛，與同向前方騎乘機車的江翁發生碰撞，突如其來的撞擊力道，讓江翁瞬間連人帶車重摔倒地，頭部直接撞擊地面，造成嚴重傷勢。

    事故發生後，警方對嚴姓駕駛實施酒測，結果為0，並無酒駕情形；江翁則因傷勢嚴重搶救中，已由醫院抽血檢驗。警方目前已調閱周邊監視器畫面，釐清是否涉及未保持安全距離或其他肇事因素，詳細肇因仍待進一步調查，第三分局呼籲，用路人行經路口或車流密集路段，務必保持安全距離並注意前方狀況，任何一瞬間的疏忽，都可能釀成無法挽回的悲劇。

    江翁連人帶機車重摔倒地。（民眾提供）

