赴靈堂向詹能傑致敬 劉世芳眼眶泛紅：積極簽辦入祀忠烈祠

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，衝火場捨身救人殉職。家屬設立靈堂供各界上香，內政部長劉世芳今（23日）上午前往靈堂向殉職的詹能傑致哀，並對他英勇表現致以最崇高的敬意。劉世芳眼眶泛紅說，詹小隊長的離去是消防界的重大損失，政府將全力協助家屬處理各項後事，並已積極簽辦入祀忠烈祠程序，感念其奉獻。

此外，劉世芳也譴責，近期在Threads等社群媒體上，竟出現冒用家屬名義進行不當批評、甚至發起募款的假訊息；劉世芳強調，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，更是對台灣社會良善力量的公然挑戰｣；因此，她呼籲大眾尊重家屬隱私，讓家屬能平靜送別親人，並提醒相關行為可能已違反「社會秩序維護法」，切勿以身試法。

劉世芳今天11時許在消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿陪同下，到詹能傑的靈堂上香致意。針對各界關注的火災真相，劉世芳指出，火災調查委員會正全力釐清起火原因，相關事證及外界提及的裝備問題（如共生面罩等）均會納入專業討論，待調查完成後將主動對外公布。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜發生奪命惡火，釀成2死4傷慘劇。上月剛過40歲生日的基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為救受困的34歲羅姓女子，3度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻缺氧昏厥不幸殉職。

