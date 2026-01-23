為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    以勇消詹能傑為榮！邱佩琳：擬設捐款專戶照顧詹9歲女兒

    2026/01/23 12:01 記者俞肇福／基隆報導
    基隆副市長邱佩琳（中）今天到捨己救人的消防員詹能傑靈堂上香。（記者俞肇福攝）

    基隆副市長邱佩琳（中）今天到捨己救人的消防員詹能傑靈堂上香。（記者俞肇福攝）

    基隆市「台北生活家」社區民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人命喪火場，英勇救人觸動台灣人的善良內心，許多人表達意願要捐善款給詹能傑的9歲女兒當教育基金。基隆市副市長邱佩琳今天（23日）說，「今天下午將召開治喪小組會議，關於家屬希望詹能傑入祀忠烈祠，市府會全力協助，我們以他為榮，也希望家屬節哀。」市府會與家屬討論設立捐款專戶，照顧詹小隊長女兒。

    基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，引起社會廣泛關注，消防署長蕭煥章昨天在內政部部務會議會後記者會表示，詹能傑的離世，對他來說是很大的衝擊跟傷痛，消防署後續將跟基隆市合作積極辦理哀悼儀式，並比照過往殉職案例處理詹能傑入祀忠烈祠的申請手續；此外，蕭煥章指出，詹能傑有一名9歲小孩，根據法規，國家會提供殉職公務員的未成年子女就學費用補助一直到成年。

    邱佩琳今天上午在基隆市信義區公所區長陪同下，前往設於梵宇天閣的靈堂拈香致敬，邱佩琳心情沉重步出靈堂，原本不願表達意見，最後媒體追問有關外界希望表達善款一事做了簡短說明，她表示「今天下午將召開治喪小組會議，關於家屬希望詹能傑入祀忠烈祠，市府會全力協助，我們以他為榮，也希望家屬節哀，有關收到外界表達捐助善款一事，市府會再與家屬討論設立捐款專戶，照顧詹小隊長女兒。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播