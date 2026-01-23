為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    茗香園冰室洗錢案第二波行動 抓2股東到案

    2026/01/23 12:01 記者王定傳／台北報導
    警方去年行動時在羅以翔4個保險箱內搜出2千萬元現金。（資料照）

    警方去年行動時在羅以翔4個保險箱內搜出2千萬元現金。（資料照）

    台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，自行經營博弈網站「RICH11」，犯罪金額逾306億元，台北地檢署今年1月已將羅等35人起訴，並對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年；昨再指揮警方發動第二波行動，搜索並拘提之前未到案的洗錢水房據點「豪杰」公司沈姓及涂姓2名股東到案，預計今日下午移送北檢複訊。

    羅男自2020年購得支付平台系統原始碼，以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設「HERO PAY」第三方支付系統，並招募技術、財務人員與大量員工，介接中國、日本、印度等地的非法博弈網站，同時再成立俗稱「水房」的「豪杰公司」，協助博弈網站洗錢，後續更成立賭博網站「RICH11」經營百家樂、老虎機以及體育博弈等。

    檢方追查發現，賭客透過博弈網站入金後，款項經由第三方支付、人頭帳戶收款，再由跑分員匯集至虛擬貨幣錢包或指定帳戶，完成層層轉換後回傳上分訊息，以此製造金流斷點、規避查緝，並自2021年至2025年，累計洗錢金額達306億9489萬餘元。

    檢方起訴羅等35人後，昨再指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、刑事警察局國際刑警科、台北市政府警察局南港分局等單位，執行第二波搜索，持法院核發搜索票，搜索徐、涂2人住居所共3處，並拘提2人到案說明，全案持續溯源調查中。

