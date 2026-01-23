基隆勇消詹能傑殉職 議員呼籲檢討法規精進裝備

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在救災時殉職。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區樂利三街日前發生火警，造成2死4傷，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，各界都相當哀痛與不捨。市議員今天要求市府儘速召開災害事故調查，檢討修正住宅消防安全相關法規，建立更完整的社區防災網路，讓踏進火場的消防員都能平安回家。消防局表示，局長游家懿已指示儘速召開災害事故調查會。

市議員陳冠羽表示，消防弟兄在最危險的第一線奮不顧身，用生命守護市民安全，這份犧牲令人動容。但截至目前為止，市府尚未對外說明是否啟動災害事故調查機制，令人憂心。

陳冠羽認為，消防員殉職往往不只是單一意外，而是涉及火場風險評估、建築安全條件、現場指揮決策，以及人力、裝備與制度是否到位等系統性問題，惟有透過正式且具獨立性的調查，才能避免悲劇重演。尤其基隆市消防局長期面臨人力不足的問題，市府應藉此事故全面檢視，立即研議補足人力與改善勞動條件的具體作為。

他呼籲市府應儘速召開「災害事故調查會」，並邀請第三方專家學者及基層消防團體共同參與，確保調查過程的專業性與公信力。他強調，這樣的調查不是究責個人，而是誠實面對制度問題，真正的致敬，不只是哀悼，而是用制度的改善，回應這份沉重的犧牲。

議員許睿慈則表示，面對詹能傑的殉職，致上最深的敬意，不只是追思與感謝，而是用更嚴謹的制度、更踏實的政策，讓每一位走進火場的人，都能有更大的機會，平安回到家。

許睿慈表示，她將在議會爭取消防裝備精進、呼吸防護與通訊設備更新，檢討住宅消防法規，並結合消防、都發、工務與社政體系，從老舊電路改善、居家防火設備補助，到防災教育與宣導，建立更完整的社區防災網路。

消防局表示，事發當天游家懿便已指示盡速召開災害事故調查會，今天將主持災害事故先期討論會議。

基隆市樂利三街民宅火警，造成二死四傷，議員要求儘速召開災害事故調查會。（記者林嘉東翻攝）

