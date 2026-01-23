為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖海巡隊強力執法 七美海域黑夜驅離5艘越界中國漁船

    2026/01/23 11:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海巡隊在夜色中，以強力燈光照射驅離中國越界漁船。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊在夜色中，以強力燈光照射驅離中國越界漁船。（澎湖海巡隊提供）

    近期正值澎湖地區「白金」土魠魚捕撈旺季，海巡署金馬澎分署審慎因應，昨（22日）強化雷達偵蒐與艦艇能量前推部署，根據漁民檢舉東吉南海域6艘中國漁船越界作業，除協調艦隊分署苗栗艦於七美重點海域巡弋外，並增派百噸級海巡艇馳援，在夜色之中摸黑驅離5艘中國漁船，捍衛我國主權及維護澎湖漁民生計。

    澎湖海巡隊調查指出，昨日下午2時55分，第十三（澎湖）巡防區東吉雷達偵蒐發現東吉嶼南方海域數艘未開啟AIS 不明船隻後，立即再增派第八（澎湖）海巡PP-10087 巡防艇趕往查處。經現場蒐證發現中國籍越界漁船船舷兩側加裝鐵桿企圖阻擋巡防艇登檢查扣，且現場海象相當惡劣，風力達6至7級陣風9級，浪高3至4米。

    澎湖海巡隊巡防艦艇無畏風浪風險，強勢廣播驅離越界漁船，截至昨晚9時，巡防艦艇已驅離5艘漁船，為確保漁民作業權益及安全，苗栗艦持續於七美海域擴大雷達偵蒐範圍加強監控，以嚴防中國漁船再次企圖越界，並展示我國海巡捍衛海疆安全及執法的決心。

    由於中國漁船越界，並在船舷兩側加裝鐵桿，防止我國海巡艇登船攔檢，加上中國漁船為鐵殼製，澎湖海巡艦艇都是玻璃纖維，不堪海上相互碰撞，因此現在海巡執法多以水砲遠距離驅離，加上強光照射，搭配廣播，要求中國漁船離開我國領海，不聽命令中國漁船則採強勢登船扣案帶回。

    中國漁船船舷兩側加裝鐵桿，防止我國海巡登船攔檢。（澎湖海巡隊提供）

    中國漁船船舷兩側加裝鐵桿，防止我國海巡登船攔檢。（澎湖海巡隊提供）

