花蓮人當海巡「花蓮艦長」 劉康義新任布達

花蓮子弟劉康義（左三）上任花蓮艦長。（海巡署提供）

海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊1000噸級巡防救難艦「花蓮艦」，新任艦長劉康義昨佈達典禮，由海巡署艦隊分署許智傑參議主持，期勉劉艦長秉持專業精神與服務熱忱，守護台灣海域海域安全，劉康義是花蓮人，花蓮人擔任花蓮艦長可說名符其實！

劉康義是在地花蓮子弟，歷經警政署保一總隊後轉任海巡署，取得海巡署二級艦長及二等管輪適任證書後，曾擔任登檢及艙面資源管理教官。海巡署表示，劉先前擔任薦任艦長期間，主責「漢光38號演習」聯合截擊作戰實兵操演，創下海巡安平級艦首度參演紀錄，並於2024年擔任飛彈射擊任務艦艦長，順利完成任務，榮獲三等海巡專業獎章。劉康義也曾任艦隊分署建造技術科科長、督辦海巡巡防艦艇建造工程，卓有功績。

艦隊分署表示，花蓮艦在新任艦長帶領下，將持續肩負東部海域巡防、救難及各項海上應處任務，維護漁民作業權益及海域秩序。國人如遇海上緊急狀況，可撥打118海巡服務專線。

花蓮艦是海巡署去年交船的1000噸級巡防艦，也是國艦國造政策產物，負責東部海域，搭載中科院研製的鎮海武器系統可發射火箭彈，具備近海防禦能力，配備射程可達120公尺的高壓水砲，有效應對惡劣海象下的執法任務，船上也搭載夜間搜救用的紅外線熱顯像儀，具備優異的抗風浪能力。

花蓮子弟劉康義上任花蓮艦長，進行宣誓就職。（海巡署提供）

花蓮子弟劉康義（右）上任花蓮艦長。（海巡署提供）

