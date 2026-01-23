為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    欠債偽造還款證明還找養父作偽證 女子被以偽造文書罪嫌起訴

    2026/01/23 11:19 記者謝武雄／桃園報導
    韓姓女子無力還款竟偽造還款證明，還找養父作偽證，遭檢方以偽造文書罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

    韓姓女子無力還款竟偽造還款證明，還找養父作偽證，遭檢方以偽造文書罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

    49歲韓姓女子於2020年9月10日向郭姓、楊姓女子借款170萬元，並約定年息20％，每月需支付利息，韓女也提供龍潭房子擔保，未料，韓女無法繳款致抵押房屋遭拍賣，竟偽造已還款證明提出抗告，還找來75歲養父於法庭作偽證，仍被法官駁回，郭姓、楊姓金主也提出刑事告訴，檢方偵結將韓女及其養父以偽造文書罪嫌起訴。

    檢方調查，韓女支付2次利息後，即無力償還，為免除債務，竟偽造還款證明書，在其上偽簽「郭○○」、「楊○○」兩金主簽名、偽蓋兩人印文，表示其已於2022年7月9日在龍潭區麥當勞將170萬元借款及17個月利息43萬3500元，以現金方式償還給郭、楊兩女。

    由於韓女沒有還款，房屋遭拍賣，韓女於2022年9月14日下午5點許，持偽造還款證明向桃園地方法院遞狀，就郭姓、楊姓女子對其聲請拍賣抵押物事件提起抗告，並持偽造還款證明書向桃園地院提起塗銷抵押權訴訟。

    韓女的養父在法庭偽證指稱，「有與韓女一同前往，韓有拿現金300萬元還給郭姓、楊姓女子，還看到兩人以手點錢、親自在還款證明書簽名」，法官察覺韓女養父前後證詞不一，判決原告之訴駁回。

    檢方認為，韓女及其養父向法院民事庭行使偽造私文書、教唆偽證之目的，均同時在於詐欺得利，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從依重之行使偽造私文書罪嫌處斷。

