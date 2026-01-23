酒醉男伸手越界害捷運急煞 違反捷運法被罰一萬元

帶有酒意的陳男不滿被罰，向在場的警方表達不滿。（記者劉慶侯翻攝）

58歲陳姓男子，昨（22）日晚間9時左右，酒後搭乘台北捷運，卻故意在月台將手臂伸出閘門外，以致列車進站時雖鳴笛警告，但陳男仍置之不理，列車只得緊煞車。警方據報到場，依法裁處1萬元罰鍰，並將酒醉喧鬧的對方暫時保護管束，待清醒後放行。

北市警局士林分局蘭雅派出所，是昨日晚間9時許接獲通報，指稱轄內芝山捷運站內發生旅客有危險行為和動作，嚴重影響列車行車安全，警方立即派遣維安警力迅速到場處理。

員警調查，帶有濃重酒意的陳姓男子是準備搭乘捷運時，在月台將手臂伸出閘門外，致列車進站時，列車長發現異狀並依規定鳴笛警告，但陳男仍未配合，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。

現場捷運站方依法認定陳男違反「大眾捷運法」規定，當場裁處1萬元罰鍰，陳男因飲酒情緒激動且不滿裁罰，大聲咆哮，警方即時戒護、強勢約束，防止事態擴大，並持續安撫陳男，待他情緒平穩後協助其安全離站。

警方表示，對於任何危害大眾運輸安全之行為，均將採取即時、強勢且依法究辦之作為，絕不寬貸。並呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。

