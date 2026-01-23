為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    阿公侵犯15歲孫女 不認錯鬼扯：現在的人根本不注重什麼處女

    2026/01/23 10:48 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄一名阿公對孩女伸狼爪，還鬼扯「現代人不重處女」。示意圖。（資料照）

    15歲少女小晴（化名）小時候曾被阿公不當觸碰身體，導致她心裡留下難以抹滅的創傷，但當時因年紀小不懂得自保，長大後決定把自己再當一次誘餌，阿公也成功上鉤，被錄下伸出鹹豬手的影片和錄音檔，但阿公堅不認錯，被法官依利用權勢猥褻罪判刑1年6月。

    判決指出，2024年4月7日，小晴跑到阿公家，向阿公說自己腿很酸，請阿公幫她按摩，阿公的手不老實，按了一會兒腿後，就逐漸往上伸，最後把手停留在小晴的陰部按壓，小晴忍著不適，偷偷用手機錄影和錄音功能拍到證據後，再撥開阿公的手，質問他為何要做這種事。

    小晴生氣問阿公：「你自己說你是不是有摸？」阿公不敢承認也不敢否認，只說：「我沒有侵犯你啊，也沒有剝奪你的處女膜啊」，小晴回他：「你想說什麼？為什麼我不能只有跟我男友這樣子？為什麼我跟其他男生相處都有困難？」阿公說：「很多人啊，他們根本就15、6歲，14、5歲就已經有那個性生活了，對不對？」小晴問：「所以你是在讓我提早體驗性生活？」阿公竟瞎扯：「只要你不生孩子有什麼關係？對不對？只要你沒有生孩子都沒有關係，現在的人根本不注重什麼處女，不注重那個啦」。

    由於事證明確，高雄地院審理時，阿公雖仍否認犯行，但說詞仍不被法官採信，小晴也沒有打算原諒阿公，晴媽則希望公公能被重判還女兒一個公道，法官審酌相關事證後，依成年人故意對少年犯對於因親屬、教養關係受自己監護、照護之人，利用權勢猥褻罪徒刑1年6月，可上訴。

