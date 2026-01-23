為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東烏石鼻釣客落海！膠筏拋繩拖救上岸

    2026/01/23 10:31 記者劉人瑋／台東報導
    膠筏後方海面浮沈的即是落水釣客，透過海上接駁送回岸上。（民眾提供）

    台東縣長濱烏石鼻是熱門釣點，近來傳出白毛大咬，不少釣客湧至，今早9時許傳出有釣客意外落海，所幸附近作業船隻獲岸巡通報協助，但無專業設備也只能拋繩供釣客抓住，一路拖近岸巡橡皮艇，剛到場的民眾還誤以為「拖著一尾大魚要靠岸」，後來才發現原來漁民正在救人，所幸未有大礙。

    今早9時許，烏石鼻傳出落海意外，其最外礁岸俗稱「鼻頭」處有釣客落海，岸巡到場時，發現他正在海上浮沈、離礁岩約50公尺，但因海流方向不同，加上原本站立的礁石外形讓他無法攀上，目擊釣客也只能協助報案。

    當地阿美族人表示，該名釣客不像在地人，「在地人才不會去那裡釣魚」，但因是熱門釣點、釣客本就多，最近可能是白毛大咬，更多人到場磯釣。只是後續看熱鬧民眾愈來愈多，民眾乍見遠方膠筏拖物，因看不清還誤以為抓到大魚，經目擊民眾解說才發現原來是膠筏拖人靠岸。

    附近作業膠筏接獲岸巡通報協助也立即靠近，只是船舷離海面太遠，漁民年紀又長、無法將落水者拉上船，只能拋下船後繩索供釣客抓住，一路拖往岸邊，並在海上與救難橡皮艇接駁、順利後送，所幸釣客上岸後呼吸、神智都正常，送醫後應無大礙，岸巡初判釣客應無穿著救生衣等設備，幸運逃過一劫，將進一步釐清其落海原因及其身分。

    落水釣客還能在攙扶下行走，顯無大礙。（民眾提供）

