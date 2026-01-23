黃呂錦茹喊腰疼求拆監控！北院憂棄保潛逃駁回 僅准改配電子手環

合議庭考量黃呂錦茹確實有行走不便等身體病症，電子腳環可能增加其腳部負擔，改以重量較輕、定位功能相近的電子手環。（資料照）

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹，去年大罷免期間涉嫌以偽造文書方式灌水連署份數，遭違反個資等罪起訴，全案由台北地方法院審理中，近期則聲請撤銷或變更科技設備監控。北院認為，黃呂錦茹仍有接受科技設備監控的必要，裁定駁回撤銷聲請，但考量其年事已高且有身體病痛，准予將原本配戴於左腳的電子腳環，改為配戴電子手環，監控期間至明年3月31日止。

裁定指出，黃呂錦茹因涉偽造文書、違反個資罪，檢方已提起公訴，法院於去年8月1日裁定其以1000萬元交保停止羈押，並限制住居、出境、出海，同時命其接受電子腳環科技設備監控。黃呂錦茹對此主張，科技監控主要目的在於防止逃亡，但法院先前「並非以其有逃亡之虞」作為羈押原因，且其年逾七旬、家人及資產均在國內，又已坦承犯行，無串證或滅證風險，認為無須再配戴監控設備。

此外，黃呂錦茹也以健康因素為由，表示長期配戴電子腳環導致行走不便，出現臀部肌肉發炎、腰椎退化性關節炎、梨狀肌症候群等症狀，並稱配戴腳環將影響其進行核磁共振等精密檢查，請求改以電子手環，或以個案手機、定時拍照報到等方式取代。

不過，合議庭認為，案件仍在準備程序階段，黃呂錦茹涉案情節涉及偽造文書及非法利用個資，對選舉、罷免制度及民主程序可能造成重大影響；且其與同案被告間具有上下屬及政治、經濟影響力，仍有勾串證人、共犯及規避刑責的風險，科技設備監控的事實基礎並未消失，難以僅以高額交保金或其他較輕微手段取代。

合議庭亦指，過去不乏被告即使在國內有家人與資產，依舊選擇棄保潛逃，科技設備監控有助即時掌握行蹤，防止被告利用四面環海的地理條件潛逃出境，基於確保後續審理及判決執行，有繼續監控的必要。

不過，合議庭考量黃呂錦茹確實有行走不便等身體病症，電子腳環可能增加其腳部負擔，改以重量較輕、定位功能相近的電子手環，仍可達成監控目的，且較符合比例原則，因此裁定准予變更監控方式，其餘請求均予駁回。

