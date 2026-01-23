與吳乃仁吃近6萬餐宴案 檢察官徐名駒被懲戒法院罰俸2個月

台北地檢署檢察官徐名駒。（記者楊心慧攝）

台北地檢署檢察官徐名駒與民間友人陳啟莊約在北市高檔餐廳「Ad Astra」聚餐，陳另約前台糖公司董事長吳乃仁，徐則邀其他4名檢察官同事參加，餐費5萬8千多元全由陳啟莊買單。法務部將徐名駒移送懲戒法庭審理，懲戒法院今宣判徐名駒罰俸兩個月，預估約30多萬。

檢方調查，柏君人力資源管理顧問公司負責人陳啟莊2024年12月初，邀約徐名駒於26日聚餐，表明要做東，隨後也約吳乃仁參與，徐則以同事聚餐名義邀其他檢察官。26日聚餐從晚間6時30分開始，席間陳接電話短暫離開，約6時43分帶著吳乃仁及一名女性友人進入包廂用餐，餐敘進行到晚間9時49分結束，餐費5萬8千多元由陳啟莊刷卡支付。

請繼續往下閱讀...

北檢去年2月將5名檢察官移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，檢評會認定餐敘未涉及個案請託及關說等，但餐費由業者刷卡支付，有損檢察公正、廉潔形象，決議將徐名駒報由法務部移送懲戒法庭審理，其他4名檢察官誤以為是徐名駒付錢、不知受業者招待，評鑑不成立。

徐名駒開庭時道歉，但主張檢察官倫理規範是參照公務員廉政倫理規範訂定，公務員對與其職務有利害關係者之飲宴應酬，訂定不超過正常社交禮俗標準3000元得予接受，但此規定恐將讓1400位檢察官受到危險；現今三星級至五星級的飯店餐廳約在3萬元至5萬元間，算起來一人會超過3000元，若檢察官參加婚宴，恐會有問題，認為應要修法。

法務部代表認為此案情節重大原因是徐已經預知陳啟莊會支付餐費，卻仍找4名檢察官參加，形成多名檢察官接受高價宴飲的形象，造成社會譁然；檢察官本身應對廉潔要有自我要求；建請合議庭對他罰俸6個月。懲戒法院今上午宣判徐名駒罰俸兩個月。

台北地檢署檢察官徐名駒。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法