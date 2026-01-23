為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老翁騎機車碰撞傘訓士官長摔車遭後車輾斃 家屬提國賠敗訴

    2026/01/23 10:19 記者李立法／屏東報導
    林姓老翁騎機車碰撞結束傘訓的吳姓士官長等人，摔車遭後車輾斃，家屬提國賠敗訴。（資料照）

    林姓老翁騎機車碰撞結束傘訓的吳姓士官長等人，摔車遭後車輾斃，家屬提國賠敗訴。（資料照）

    71歲林姓老翁夜間騎機車行經屏189縣道潮州跳傘場路段時，碰撞剛結束傘訓走在路邊的航特部吳姓士官長等人，老翁失控摔車遭後車輾斃，家屬認為走在路上的傘訓部隊未著反光衣且未靠邊行走，須負過失責任，遂提告請求國賠；屏東地院認為沒有證據顯示吳姓士官長等人未依規定靠邊行走，且夜訓結束後並不需要配戴反光裝備，家屬訴求無理，應予駁回，可上訴。

    林翁2022年5月夜間騎機車行經屏189縣道潮州跳傘場路段時，碰撞到剛結束跳傘訓練走在路邊的航特部吳姓士官長等人，老翁因而失控摔車慘遭後方自小車客輾斃，家屬認為當時天色昏暗，走在路上的傘兵部隊卻未配戴反光裝備提醒用路人，且吳姓士官長等人未依規定靠邊行走，顯有疏失，遂提告請求國家賠償750多萬元。

    屏東地院認為，車禍鑑定報告並未顯示吳姓士官長等人有未依規定靠邊行走的情形，吳姓士官長所涉過失致死罪獲判無罪確定，且當時吳姓士官長等人已結束傘訓，非處於執行夜間教育訓練狀態，並無負有配戴反光衣或警示燈義務，林翁家屬請求國賠實無理由，應予駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播