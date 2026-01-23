老翁騎機車碰撞傘訓士官長摔車遭後車輾斃 家屬提國賠敗訴

林姓老翁騎機車碰撞結束傘訓的吳姓士官長等人，摔車遭後車輾斃，家屬提國賠敗訴。（資料照）

71歲林姓老翁夜間騎機車行經屏189縣道潮州跳傘場路段時，碰撞剛結束傘訓走在路邊的航特部吳姓士官長等人，老翁失控摔車遭後車輾斃，家屬認為走在路上的傘訓部隊未著反光衣且未靠邊行走，須負過失責任，遂提告請求國賠；屏東地院認為沒有證據顯示吳姓士官長等人未依規定靠邊行走，且夜訓結束後並不需要配戴反光裝備，家屬訴求無理，應予駁回，可上訴。

林翁2022年5月夜間騎機車行經屏189縣道潮州跳傘場路段時，碰撞到剛結束跳傘訓練走在路邊的航特部吳姓士官長等人，老翁因而失控摔車慘遭後方自小車客輾斃，家屬認為當時天色昏暗，走在路上的傘兵部隊卻未配戴反光裝備提醒用路人，且吳姓士官長等人未依規定靠邊行走，顯有疏失，遂提告請求國家賠償750多萬元。

屏東地院認為，車禍鑑定報告並未顯示吳姓士官長等人有未依規定靠邊行走的情形，吳姓士官長所涉過失致死罪獲判無罪確定，且當時吳姓士官長等人已結束傘訓，非處於執行夜間教育訓練狀態，並無負有配戴反光衣或警示燈義務，林翁家屬請求國賠實無理由，應予駁回。

