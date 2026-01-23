「土地公」向商家討紅包「不給不走」被警送辦 法官認無受害人報案不罰

民眾發文控訴「土地公」強索紅包，但法官認為沒有被害人裁定不罰。（民眾提供）

一名男子裝扮土地公沿街向鳳山區大東路商家索討紅包，民眾發文指控，店家不給錢站在門外半小時，一連3次突襲造成困擾；警方認定公共場所乞討、藉端滋擾住戶，依違反社維法將楊姓和莊姓男子送辦，但法官認為，沒有商家報案製作筆錄說自己受害，因此認定罪證不足，判兩人不罰。

判決指出，民眾在社群媒體上PO文，稱一名男子穿著紅色衣服、裝扮成土地公，大白天裝神弄鬼，還手拿提籃結緣，站在店家門外動也不動，直到店家給錢才離開，店家若不給錢，會站在店外達半小時。

發文者說，首次遇見對方以為舉辦廟會活動，一直盯著他站很久，她才好心給錢，反被賣麵阿姨碎念，抱怨對方好手好腳不去上班，三不五時在附近乞討。不料近日一連3次被突襲，她亮出愛心小手示意對方離開，PO文對決最終戰，怒指對方好手好腳不工作，強調已經造成困擾，上班壓力很大。

警方獲報追查，發現是莊姓男子騎車載著楊姓男子到鳳山區大東路一帶後，楊男下車穿上土地公裝扮，再沿街向商家索討紅包，認為他們涉犯在公共場所乞討、藉端滋擾住戶、公共得出入場所者，依違反社會秩序維護法送辦。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，法官認為，警方的移送卷內，沒有何商家或貼文者的筆錄，僅有社群貼文和媒體報導的列印頁面，無法證明有人遭強索財物，因此認定無法構成強索財物等行為，裁定莊、楊兩人不罰，可抗告。

