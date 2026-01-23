萬華警破大型應召站逮34賣淫女 幕後大老闆竟是緬甸籍女新住民

警方押解泰籍賣春女上車。（記者劉慶侯翻攝）

取得台灣身份證的緬甸籍女子李彩蓮，和台灣籍前男友鍾澧信合夥經營地下外籍女子應召站，兩年前被北市警萬華分局破獲後，反而拓展勢力暗中擴大營業。警方據報長期蒐證，昨日聯合移民署及憲兵隊共同再次展開清剿，在艷名遠播的鑽石大樓和西昌街等處，一舉查獲李女、鍾男和員工共9名，逮捕泰籍賣淫女33人、台籍女1人及男客3人，訊後均依法移送究辦。

警方表示，44歲的李彩蓮是約15年前以結婚方式來台，在取得台灣身份證後便與先生離婚。期間，她和39歲的鍾男結識成為男女朋友，多次分分合合，最後兩人共同經營外籍女子應召站。北市警萬華分局龍山派出所曾根據線報檢舉，在112年7月間破獲兩人操控的外籍女子賣淫集團。

請繼續往下閱讀...

不料，警方去年間全力瓦解由當地角頭和黑幫份子盤踞的鑽石大樓後，反而意外提供給李女、鍾男牟利的契機，大舉進駐以「一樓一鳳」方式出名的鑽石大樓和西昌街一帶，專門透過泰、台兩地的人蛇集團，招攬泰籍年輕女子以觀光名義來台賣春。

龍山派出所主管楊進華半年前得知原處不僅死灰復燃，且是李、鍾兩人重操舊業，還將應召站駐點範圍更擴及到西昌街號康定路周邊，立即報告曾負責清剿他倆人犯罪組合的台北地檢署女檢察官李巧菱，透過熟悉李女犯罪模式的李檢察官指揮統合專案警力進行縝密蒐證。

21日晚間開始，在檢察官坐鋪指揮下，由萬華分局、移民署北區事務大隊台北市專勤隊、台北憲兵隊等單位，大規模兵分多路前往鑽石大樓、西昌街、康定路執行突襲查緝，當場逮捕李女、鍾男和員工共9名，賣春女34人及男客3人；查扣監視器鏡頭、監視器主機、螢幕、手機、保險套一批、潤滑液等證物。

警方調查，查獲的34名賣春女中，僅有1名為台籍，另33人全部是泰籍，且均是以觀光簽證入台，其中2名泰女因「太想多賺點錢」，已違法逾期停留。

警方昨日將李女、鍾男及工作人員訊後依涉嫌妨害風化罪移送台北地檢署，並將追究幕後操控的人口販運集團。男客3名及台籍應召女1名依違反社維法裁處 。另外籍應召女33名移送移民署台北專勤隊收容，屆時依法遣送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法