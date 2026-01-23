為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    欠賭債「組團」洗劫銀樓！19歲男揪少年搶銀樓

    2026/01/23 09:19 記者蔡政珉／苗栗報導
    欠賭債「組團」洗劫銀樓！19歲男揪少年搶銀樓。圖為警方案發後前往採證畫面。（民眾提供）

    欠賭債「組團」洗劫銀樓！19歲男揪少年搶銀樓。圖為警方案發後前往採證畫面。（民眾提供）

    20歲陳姓男子與王姓及楊姓少年，因積欠賭債，去年9月份與王少、楊少結夥，還找來陳男女友先在苗栗縣頭份市一處銀樓佯裝成姊弟，但因人多作罷；陳男與王少、楊少遂改到竹南鎮博愛街另一處銀樓下手，搶走價值75萬金飾後離開，之後陳男等人被警方逮捕送辦。苗栗地院法官近期審理陳男涉案部分，依成年人與少年犯結夥三人以上搶奪罪，判處陳男有期徒刑1年7個月，全案上訴中。

    警方當時調查，陳男與王少、楊少因沉迷博弈、染毒等欠債後，突發奇想搶銀樓，案發當天上午，3人先前往頭份市一間銀樓企圖下手，因店內人潮眾多放棄，轉戰竹南鎮博愛街銀樓，由王少佯裝客人購買金飾要送給家人，趁負責人不備一把奪走重逾4兩的2條金項鍊及2枚金墜子市值75萬。

    陳男隨即騎乘機車在巷弄接應王少逃逸，並夥同楊少前往頭份市某銀樓銷贓，將贓物以低價變賣換得52萬餘元現金及金戒指、金手環等，不久陳男等人被警方逮捕。

    法官審理時認為，陳男正值青壯卻不思正途，竟利用少年共同犯罪，欠缺法治觀念且危害社會治安。雖案發後坦承犯行，但至今未賠償店家損失，依成年人與少年犯結夥三人以上搶奪罪判刑，扣案8萬餘元贓款及金戒指沒收，其餘未扣案之犯罪所得亦遭追徵。

