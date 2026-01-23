澎湖機場往馬公方向車禍！自小客衝撞大石翻覆 駕駛驗出酒駕送辦

現場汽車呈現倒栽蔥姿勢，路邊號誌牌、零件、車牌散落一地。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣道204線烏崁段，機場往馬公方向約5.5公里處（立瑋營造廠前路段），今（23）日發生一起自撞車禍，由於衝擊力過大，白色自小客車撞擊路邊大石後車頂朝下，駕駛受困車內，經消防人員以破壞工具救出，所幸意識清醒，送醫後並無大礙，卻驗出酒精濃度（呼氣酒測值0.34MG/L），依涉嫌公共危險案函送。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午6時03分受理民眾報案指稱，縣道204線烏崁段機場往馬公方向約5.5公里處（立瑋營造廠前路段）發生車禍，有人受困車內，消防局獲報後，立即派遣湖西及馬公分隊共3車6人，攜帶破壞工具前往現場搶救，由小隊長許朝琳負責現場指揮。

勤務人員到達現場後回報，白色自小客車車頂朝下，呈現倒栽蔥姿勢，駕駛人1人受困車內動彈不得，經勤務人員利用破壞器材將副駕駛座車門破壞，順利將駕駛人救出，駕駛人意識清醒。卓姓駕駛人（男、27歲、馬公市人）被救出後，臉部及左大腿2處撕裂傷，經救護人員清洗傷口、包紮止血，送往三總澎湖分院就醫。

警方接獲通報後也到場處理，由於現場號誌牌及車輛零件散落一地，現場員警除維持交通秩序、進行現場車禍圖繪製外，並清理滿地垃圾，讓路過人車方便通行，並派員前往醫院為駕駛進行筆錄及酒測，釐清車禍發生原因與責任歸屬，由於卓男驗出酒精濃度，依公共危險罪函送法辦。

白色自小客車衝撞路邊大石翻覆，車頂朝下。（澎湖縣政府消防局提供）

