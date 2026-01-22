為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南港轎車右轉撞傷母子 9歲童與婦人挫傷送醫

    2026/01/22 22:47 記者鄭景議／台北報導
    52歲江姓男子今日下午駕駛轎車行經台北市南港區東新街時，在路口右轉不慎撞上正在過馬路的48歲林姓女子與9歲林姓男童。（記者鄭景議翻攝）

    52歲江姓男子今日下午駕駛轎車行經台北市南港區東新街時，在路口右轉不慎撞上正在過馬路的48歲林姓女子與9歲林姓男童，造成兩人全身多處擦挫傷。南港分局警方獲報趕抵現場，緊急將受傷母子送往聯合醫院忠孝院區治療，經查江男酒測值為零，詳細肇事責任將由交通警察大隊進一步釐清。

    南港分局調查，今日下午5時35分左右，江男駕駛轎車沿著東新街直行，在準備右轉進入東新街64巷口時，疑似未注意前方路況並禮讓行人，右前車頭直接擦撞到正要穿越馬路的林姓婦人與男童。由於事發突然，兩人在碰撞後當場倒地，引發路過民眾驚呼。

    救護人員抵達現場時，發現林姓婦人與9歲男童手腳有多處大面積擦挫傷，所幸兩人意識皆清楚，現場給予初步包紮後隨即送往忠孝醫院救治，目前傷勢穩定。警方隨後對江男進行酒精呼氣測試，確認測定值為零，並未涉及酒後駕車，且駕籍資料均正常。

    南港分局提醒，汽車駕駛人行經路口或行人穿越道時，務必減速慢行並暫停禮讓行人優先通行，尤其是在轉彎時容易產生視覺死角，駕駛更應提高警覺注意四周動態。警方強調，建立防禦駕駛觀念並禮讓行人，不僅能避免觸法受罰，更是保障所有用路人生命安全的重要關鍵。

