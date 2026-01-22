為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    麻辣鍋「滿堂紅」涉助詐團洗錢 第2波雷智翔等3人收押禁見

    2026/01/22 22:34 記者張文川／台北報導
    蔡閔如的表弟、代書雷智翔。（資料照，記者劉信德攝）

    蔡閔如的表弟、代書雷智翔。（資料照，記者劉信德攝）

    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉利用旗下9家公司協助詐團洗錢，台北地檢署前天發動第2波搜索，拘提另7家公司的實際負責人，檢察官複訊後依洗錢等罪，聲押禁見富比高數碼及台灣森源林業公司雷智翔、仜川及釧瓏公司何居易、旺紅公司牟得真等3人；台北地院今晚召開羈押庭，裁定3人皆羈押禁見。

    檢警去年11月啟動第一波搜索行動後，即聲押禁見蔡閔如獲准，持續追查發現，有7家公司與滿堂紅合作幫詐團洗錢，賺取1%報酬，本月20日再指揮警方兵分14路展開第2波搜索，約談7家公司實際負責人，包括蔡閔如的表弟雷智翔。

    北檢複訊後，依違反洗錢防制法等罪嫌，除了聲押禁見雷智翔、何居易、牟得真3人，另諭令荃冠公司張琴芳、金華苑公司詹軒文、旺紅公司另一名負責人莊金鵬各50萬元交保，並限制住居、限制出境出海。

    檢警調查，去年4月至8月，有詐團以假投資為由，騙走18名被害人共9億餘元，追查贓款流向時發現，其中有1億多元匯至滿堂紅等14家公司，其中9家公司由蔡女實質掌控，懷疑蔡女涉以開立虛假交易發票等方式，助詐團洗白贓款，向詐團抽取1成佣金。

    檢警去年11月發動第一波搜索，訊後聲押禁見蔡閔如獲准，雷智翔當時也被約談，訊後獲50萬元交保，但經檢警進一步追查發現，有7家公司涉與滿堂紅合作，利用公司帳戶幫詐團收款，再提領現金提領交給蔡閔如，本月20日發動第2波搜索拘提行動，訊後聲押3人獲准。

    旺紅會計牟得真。（資料照，記者劉信德攝）

    旺紅會計牟得真。（資料照，記者劉信德攝）

    仁川及釧瓏公司實際負責人何居易。（資料照，記者劉信德攝）

    仁川及釧瓏公司實際負責人何居易。（資料照，記者劉信德攝）

