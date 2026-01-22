財神還沒來！1/22威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

第115000007期威力彩頭獎摃龜，第115000019期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月22日開獎的第115000019期今彩539頭獎摃龜，第115000007期威力彩頭獎也摃龜，已連25摃，下期頭獎上看6.9億元。

第115000007期威力彩中獎號碼為「第一區：11、17、29、30、34、35，第二區：06」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共74注中獎，每注可得2萬元；伍獎共547注中獎，每注可得4000元；陸獎共3836注中獎，每注可得800元；柒獎共7371注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬2115注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬3182注中獎，每注可得100元；普獎共9萬7027注中獎，每注可得100元。

第115000019期今彩539中獎號碼為「03、06、11、30、34」，頭獎摃龜；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共6650注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2065注中獎，每注可得50元。

第115000019期39樂合彩中獎號碼為「03、06、11、30、34」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共282注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9911注中獎，每注可得1125元。

第115000019期3星彩中獎號碼為「128」，壹獎共178注中獎，每注可得5000元。

第115000019期4星彩中獎號碼為「2008」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

