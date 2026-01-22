詹能傑脫呼吸面罩救人殉職 消防署：守護生命的抉擇令人敬重

不幸殉職的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑。（記者林嘉東翻攝）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區民宅昨晚發生火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救人，脫下呼吸器面罩給受困者不幸殉職。消防署表示，此次事故中，詹能傑小隊長面對受困民眾時，選擇將自己僅有的防護資源交付給受困民眾，承擔極高風險完成救援，這種對於生命守護與責任的抉擇，是消防精神最沉重、也最令人敬重的一刻。

針對消防員搶救時是否需攜帶共生面罩？消防署強調，共生面罩只是救援裝備之一，是否使用由現場指揮官依火場型態與風險進行判斷，以共生面罩而言，一旦供受困者使用，空氣消耗速度將明顯增加，一支空氣瓶原可供一人使用20分鐘至30分鐘，2人共用時將大幅縮短，消防員須隨時監控氣量，確保在安全範圍內撤離。

消防署指出，在氣量逐漸不足情況下，消防員會透過控制呼吸、降低活動強度等方式延長待救時間，等待外部夥伴接應救援，以進行自我保護；針對該火場內雜物堆積嚴重，大幅限制消防員與民眾行動、撤離動線，雜物一旦在救援過程中倒塌，原有路徑可能被阻斷，形成類似迷宮的空間環境，提高受困與救援風險。

