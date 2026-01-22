他臉龐佈滿汗水！勇消詹能傑摘面罩給受困女戴 義消曝最痛苦的決定

基隆市火警造成仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，現場指揮官、第一大隊副大隊長溫梓強還原救災過程忍不住哽咽。（記者林嘉東翻攝）

「我摸到他的臉，卻發現面罩不見了⋯⋯」基隆市21日深夜惡火，造成基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑殉職。一同深入火場的義消盧彥宏哽咽說，當時能見度約30公分，詹員發現羅女後曾向他要面罩，他手碰觸到詹的臉，才發現詹員沒戴面罩，趕緊拿下自己的面罩給詹員，詹員吸沒二口就昏倒，他焦急大喊：「你的面罩呢？」但詹能傑已因吸入濃煙無法回答，沒過幾秒鐘，詹員整個人就癱軟倒下。

基隆市樂利三街「台北生活家」社區惡火，奪走仁愛消防分隊小隊長詹能傑與受困女子的性命，釀2死4傷。現場指揮官、第一大隊副大隊長溫梓強還原救災過程忍不住哽咽。

他說，詹能傑抵達後負責搜救與攻擊火勢，前兩次進入火場時，因屋內雜物堆積如山、動線狹窄，均在氣瓶殘壓警示前依規定撤出。不過，當詹員第2次退至火場外時，羅女70歲的母親焦急告知「女兒房間的位置」，救人心切的詹能傑，顧不得體力透支，換上氣瓶後第三度轉身衝入火場。此時，義消盧彥宏緊跟在後，2人一同深入火場最深處。

「那時候真的很急，我們終於找到羅姓女子了！」盧彥宏回憶，當時屋內濃煙密布，能見度僅剩30公分，他們在雜物堆中摸索，發現羅女雖已無意識但仍有呼吸。就在此時，詹能傑突然大喊一聲：「面罩！」。

盧彥宏以為詹員要確認裝備，本能地伸手往詹員臉上摸去，豈料手指觸感不是堅硬的面罩，而是詹能傑佈滿汗水的臉龐。盧彥宏說，當下他腦中一片空白，瞬間明白詹小隊長為了延續羅女生命，已將唯一的供氣面罩摘下給對方配戴。

「我們輪流共用一個氣瓶，一個人吸氣時，另一個人就必須閉氣。」盧彥宏難過地說，他與詹小隊長試圖合力將被雜物重壓的羅女拖出，但現場回收物堆得太高、卡得太死，羅女完全動彈不得。而在高壓力的救援動作下，2人輪流吸氣導致氣瓶存量直線下降，警報聲隨即大作。

溫梓強表示，詹能傑因未戴面罩且體力耗盡，最終未能脫困。盧彥宏在殘氣即將耗盡的最後一刻，被迫做出最痛苦的決定，先撤出火場求援。「我真的很想把他們都帶出來...」盧彥宏一脫困，不顧自身虛脫，急切地向RIT（快速救援小組）說明兩人受困的精確位置。接著，支援的消防隊員迅速將詹能傑與羅女救出，無奈2人送醫後均告不治。得知詹員殉職，溫梓強與盧彥宏在現場忍不住痛哭失聲，無法接受這位英勇的同袍就這樣離開。

