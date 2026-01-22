為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒後斷片筆電不翼而飛 搭捷運別忘隨身物品

    2026/01/22 21:24 記者劉慶侯／台北報導
    員警協助民眾找回筆電。（記者劉慶侯翻攝）

    歲末年終又是尾牙高峰期，酒醉民眾搭乘捷運易遺失隨身物。一名男子餐敘飲酒後，搭乘捷運返家，下車時不慎將筆記型電腦遺留於車廂內，直至隔日酒醒後始發現遺失。捷警獲報後立即調閱監視器並比對拾得物系統，順利協助找回遺失物。

    警方表示，這名男子是尾牙餐敘飲酒後，從捷運龍山寺站搭乘至國父紀念館站，途中因不勝酒力，下車時未留意座位旁隨身物品，遂將筆記型電腦遺留於車廂內。隔日酒醒後，驚覺筆電不翼而飛，因內有重要個人資料與工作文件，立即前往市政府站報案。

    捷運警察隊第三分隊警員練文彬、李恪明獲報後，先行安撫當事人情緒，詢問其搭乘時間、進出站點、車廂位置及筆電外觀特徵等相關資訊，隨即調閱站體及月台監視器畫面，同時協請捷運站務人員查詢拾得物系統。

    經比對相關資料後，發現國父紀念館站有拾獲一台筆記型電腦，其外觀、廠牌及特徵皆與男子描述相符，確認為該名旅客所遺失之物。捷警立即陪同前往辦理領取手續，順利取回遺失筆電，對捷警迅速且積極的協助深表感謝，並表示未來將更加留意自身狀況及隨身物品。

    捷運警察隊表示，民眾搭乘捷運時務必妥善保管個人物品，尤其酒後更應提高警覺。如不慎遺失物品，可即時向捷運警察、站務人員或保全反映，亦可撥打24小時客服中心專線（02）2181-2345查詢，以利迅速協助查找失物。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

