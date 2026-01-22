為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝

    2026/01/22 21:07 記者鮑建信／高雄報導
    東港高中學生集體食物中毒案，周姓業者請求國賠，高雄高分院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    東港高中學生集體食物中毒案，周姓業者請求國賠，高雄高分院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

    屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。

    屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒等餐點，因食物不潔，導致435名師生身體不適，陸續出現嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀，其中344人送醫治療。

    衛生局事後採集檢體化驗，驗出諾羅病毒陽性反應，周姓負責人和郭姓總經理被依違反食品安全衛生管理法等罪提起公訴。

    屏東地院和高雄高分院調查，業者提供相同食材給其他國中、小學，未發現諾羅病毒感染，東港高中相關器皿及當日廚工經檢驗，均無法證明有污染病毒，另公司烹煮場所符合GHP等情，若午餐確有遭病毒污染，原因自屬不明，判決2人無罪，尚未定讞。

    周、郭認為衛生局未查明前，就將他們移送法辦，影響公司和個人聲譽，要求各賠償100萬元。高雄高分院民事庭指出，確有學生發生中毒事件，衛生局不是故意或過失不法，將周等人移送，認定尚難構成國賠，判決不用賠償，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播