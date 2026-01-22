民宅囤物無法管？律師鄭文婷：雖「法不入家門」但仍有例外

具有律師身分的基隆市議員鄭文婷（右）。（資料照）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區大樓火災，造成2死4傷；針對屋主屋內囤積衣物如山，室內通道狹窄，消防救災不易。基隆市消防局、環保局與都市發展處（都發處）均表示，依照現有相關法律只能勸導，無法可管無法可罰。具有律師身分的市議員鄭文婷表示，現有建築法與公寓大廈管理條例，僅規範公共區域，對於民宅內的私領域確實無法可管，但仍可經由其他法律來提出要求。

火警發生時的六合里長潘德發指出，發生火警民宅室內堆積物品，他當里長已經16年，印象中從未有人陳情或檢舉。環保局長馬仲豪表示，這次發生火災住戶，印象中沒有接到當地里長或居民檢舉，詳細可能還要調閱資料才知道。

基隆市都市發展處使用管理科長吳建興表示，建築物公安檢查申報係針對公寓大廈共用部分設施及設備進行檢查。經查該社區公共區域部分，已完成114年度建築物公安檢查申報，檢查項目符合規定。針對火災發生於住戶室內專有部分（意即民宅內），並非建築物公安檢查申報的適用範圍；惟現場室內堆積大量衣物等雜物，增加了消防搶救困難。都市發展處呼籲管委會及住戶，應妥善整理室內雜物，避免堆積，以維護自身的使用安全。

鄭文婷則指出，根據《公寓大廈管理條例》第16條第2項，住戶在樓梯間、共同走廊等公共空間堆置雜物是違法的。如果住戶在這些地方堆置雜物，並且管委會多次勸導仍不改善，則可以報請主管機關處理。主管機關可處住戶新台幣4萬元以上20萬元以下的罰款。如果住戶在樓梯間、共同走廊堆置雜物行為，經管委會制止無效、主管機關裁處罰鍰後，仍不改善其行為，則管委會可提案於區分所有權人會議決議，強制該住戶遷離。她表示，因為社區大廈有管理委員會的關係，比較不會有民眾涉入。

鄭文婷表示，民眾在自己家裡堆置物品，原則上都是屬於個人的行為，基於「法不入家門」無法限制，公權力無法強行進入；類似像台北生活家的案例來說，只能請親友勸導。

但是，如果民眾在屋內藏放違禁物，例如槍砲、毒品等，有法律規定的範圍內，還是可以入內去搜索。至於民宅畜養大批貓狗發出惡臭，深夜噪音擾人，鄰居深感困擾進而向環保局檢舉，也是可以依空氣污染防制法、噪音管制法做出進一步處理。

