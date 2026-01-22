為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    把錢拿出來！農會防搶演練「搶匪」超入戲 中壢警火速制伏

    2026/01/22 20:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市警察局中壢警分局今（22）日下午與中華民國農會內壢分部合辦防搶演練。（警方提供）

    桃園市警察局中壢警分局今（22）日下午與中華民國農會內壢分部合辦防搶演練。（警方提供）

    農曆春節將至，金融機構預計將湧入人潮和錢潮，桃園市警察局中壢警分局今（22）日下午與中華民國農會內壢分部合辦防搶演練，預防春節前夕歹徒因覬覦錢財，俟機搶劫銀行，在模擬歹徒行搶的過程中，由於飾演持槍搶匪的警員動作到位，且非常融入劇情，真實呈現警匪對峙及制伏歹徒場面，過程緊湊逼真，期盼提升金融機構預防犯罪的SOP。

    演練由一名頭戴安全帽、口罩的員警飾演持槍歹徒，利用農會無保全駐衛疏於防備之際，先行進入農會營業廳觀察現場，因進入農會未脫下安全帽，農會職員發現形跡可疑，上前規勸進入提款或辦理業務，依規定需脫下安全帽，歹徒未予理會即掉頭騎機車離開，機警農會職員記下歹徒機車車號後，由主任向中壢警分局報案。

    中壢警分局獲報後，立即派出巡邏網趕往現場了解，發現歹徒所使用的交通工具是一輛失竊贓車，立即請求線上巡邏網協助攔查該贓車；不死心的歹徒見警車離開農會，殊不知有2名便衣警察留在農會埋伏守候，竟大膽回到農會，持槍進入大聲喊「快點把錢拿出來！」立即被平時訓練有素的勇警制伏逮捕。

    中壢警分局長林鼎泰強調，警方於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，許多民眾在春節前現金需求增加、資金往來頻繁，也有會兌換新鈔需求，全國各警察機關將提供「免費護鈔服務」，若民眾有大筆現金存提款需求，可向各地警察機關或金融機構協助申請。

    飾演持槍搶匪的警員動作到位，且非常融入劇情。（警方提供）

    飾演持槍搶匪的警員動作到位，且非常融入劇情。（警方提供）

    防搶演練真實呈現警匪對峙及制伏歹徒場面，過程緊湊。（警方提供）

    防搶演練真實呈現警匪對峙及制伏歹徒場面，過程緊湊。（警方提供）

    桃園中壢春節防搶演練逼真，勇警火速制伏「搶匪」。（警方提供）

    桃園中壢春節防搶演練逼真，勇警火速制伏「搶匪」。（警方提供）

