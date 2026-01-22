梧棲KTV看不順眼掏槍殺人 莽男殺人罪起訴

台中吳姓男子，去年9月在梧棲一家KTV，因和曾姓男子互看不順眼互嗆，持槍朝他左胸開1槍當場斃命，中檢依殺人罪將他起訴。（記者陳建志攝）

台中吳姓男子（24歲）去年9月到梧棲一家KTV消費，途中因與他人爆口角，請蔡姓友人拿他寄放的槍彈到場，吳男一度在李姓女友人勸說下卸下彈匣，沒想到曾姓男子剛好消費離開互看不順眼發生口角，經同行王姓友人提供彈匣後，吳男朝曾男左胸開1槍當場斃命，檢方今依殺人罪和幫助殺人罪將吳男和王男起訴。

中檢起訴指稱，吳姓男子（24歲）去年9月25日凌晨近1點，駕駛自小客車載4名友人前往台中梧棲區一家KTV內包廂消費，同日凌晨2點22分，曾姓男子也和同母異父的卓姓弟弟到KTV內另一間包廂消費。

期間吳男因和KTV內不詳男子發生口角，傳訊息給蔡姓友人，要求將寄放在他那裏的一把非制式手槍、6顆子彈帶來KTV，蔡男依其指示，在凌晨4點多，將裝有槍彈的槍盒帶到KTV交給吳男。

該KTV邱姓負責人及店內陳姓女陪侍看到吳男取出槍彈大為驚恐，除不斷安撫當時情緒激動的吳男，並聯繫已返家的吳男李姓女友人返回現場，同日凌晨4點35分，李女騎機車返回KTV後，即在店外不斷安撫吳男，吳除要李女跟他道歉外，更當場拿出手槍上膛拉滑套，直到李女不斷勸說才卸下彈匣清槍，李女趁機取走彈匣及掉落地的1顆子彈，交給一旁的吳男王姓友人，王男隨手放在口袋內。

沒想到凌晨4點40分左右，剛好曾男與卓男結束消費，偕同兩名女陪侍走出店外，與吳男雙方互看不順眼對嗆，在兩名女陪侍勸說下，曾、卓兩人一度已經走到對街要離開，卻突然又折返，欲與吳男理論。

吳男見狀要求王男「你把東西給我」，王男明知個性衝動的吳男恐有驚人舉動，卻基於幫助殺人之未必故意，從口袋內掏出裝有子彈的彈匣交給吳，李女為避免衝突雖極力將吳男推進巷中，但吳男仍趁隙裝上彈匣，隨後因曾男跟進巷中，吳男持槍朝他左胸開1槍，曾男因胸腔大量血胸當場死亡。

吳男雖立刻逃逸仍被警方逮捕送辦，檢方近日偵結，將吳男依殺人罪起訴，王姓友人拿彈匣給他，也依幫助殺人起訴。

