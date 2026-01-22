勇消詹能傑殉職 消防署長致歉：啟動災調會、助入忠烈祠

消防署長蕭煥章表示，「很抱歉，對於罹難者家屬更是深層的歉意」。（記者李文馨攝）

基隆市樂利三街民宅火警造成2死，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑捨己為人，將面罩給受困女而殉職。消防署長蕭煥章今天表示，「很抱歉，對於罹難者家屬更是深層的歉意」，基隆市、內政部的災害事故調查會第一時間已啟動，盼釐清事故原因與因應方式；另也已獲家屬同意，將由基隆市府申請，循例協助進入忠烈祠。

蕭煥章今天下午在內政部部務會報會後記者會上表示，他一早到現場去看，一開始連門都打不開，整個屋子裡面堆得滿滿的都是雜物，如何讓社區住得安全，不要放太多雜物，這是他們對於社會大眾期待跟呼籲，「因為放了這麼多雜物在裡面，真的出狀況、自己都出不來，更增加救災人員的困難。」

蕭煥章指出，火警當下，滅火器、火警警報、廣播設備都有發揮作用，現場也用消防栓延伸滅火，這些動作都做了，但是裡面真的堆了好多雜物，受困者是在最房屋最裡面，「小隊長進出火場3次，換了3次空氣瓶，結果就第3次就沒出來，對我們來講，真的是很大的衝擊與傷痛。」

蕭煥章提到，「消防法」去年公布以後，相關子法去年6月也全部公布，因此從去年開始，每個縣市都有職安的專業輔導團隊，只要民眾有危難，消防人員是義無反顧執行；但他們也一直呼籲，消防不能捨身救人，「這次很不幸，我們小隊長真的是捨身，也沒救到人，這是很不幸的狀況。」

蕭煥章說，今天上午第一時間啟動基隆市、內政部的災害調查會，希望釐清事故原因與後續因應方式，最近也將公布過去一段時間發生的事故調查結果，希望社會大眾、消防機關了解如何策進檢討。他說，「很抱歉，對於罹難者家屬更是深層的歉意」，無法讓消防員平安完成任務返隊，是他內心最深層的痛，期待找出背後問題。

蕭煥章表示，這個是今天最感到最難過的地方，「希望同仁在天之靈可以保護同仁」。今天上午已跟家屬表達哀悼，部長劉世芳也會親臨現場與家長哀悼，後續的撫卹事宜，包括儀式上會覆蓋消防旗、國旗等哀悼儀式，也會由基隆市府申請並循往例進入忠烈祠，並協助培養詹能傑9歲孩子至大學畢業。

媒體追問，小隊長為何落單在火場、沒戴共生面罩、以及三次進入火場，體力過度消耗，是否有人力不足問題。蕭煥章回應，目前可以確定，詹能傑沒有戴共生面罩入室救援，但有帶熱顯像儀，現場並啟動7梯次RIT小組（Rapid Intervention Team，快速救援小組）搜尋；至於是否有設事故安全官，以及入出狀況等，都需要災調會調查。

