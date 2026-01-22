領亡母40萬被告詐欺 他一句話讓弟妹都安靜

長男在母親死後到銀行領40萬元，被弟妹指為盜領而吃上官司。（示意圖）

彰化縣身為長兄的嚴男，在母親死後5天持其存摺、印章到郵局領了40萬元，此舉引發嚴男的弟弟、妹妹們不滿，他們認為哥哥盜領媽媽的錢，已經損害到他們的繼承權，因此到警局報案，嚴男也被檢方依詐欺罪起訴。該案進入法院審理，嚴男辯稱「所有錢都用在喪葬、禮儀」，讓所有人無話可說，法官判無罪。

嚴男向法官說，他絕無詐欺或偽造文書之犯意，因為母親生前就有交代他，銀行帳戶內存款，均有獲得全部繼承人之同意，也就是全部用於喪葬費用等語。

判決書指出，嚴男的弟弟和妹妹們均否認媽媽有說過「銀行內的錢，全部用喪葬費」，母親死後隔天，大家有開過會，要領母親的錢，需要兄弟姊妹一起出面，共同到銀行領，豈料大哥一人專斷獨行，一次領了40萬元，令他們無法接受。

嚴男拿出辦理喪葬費所有收據，總共55萬1785元，明細包括禮儀社出具之喪葬服務項目暨收據、集集鎮公所收據、鄉公所公墓/納骨塔規費繳納書等。

法官表示，被告固然有提領母親銀行帳戶內之金錢，此為檢方起訴的重要證據，但被告所辯內容，其主要目的係用於支付喪葬費，確信其為真實，因此判被告無罪。

