豐原五口絕望寫「我們笨、壞人太壞」 王家不和解盼求刑15年以上

台中豐原王家五口被被騙輕生今天開庭，團購主李惠雯（右1）改口認罪，王家委任律師強調不和解，並希望求處15年以上刑期讓李女贖罪。（記者陳建志攝）

台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，檢方查出團購主李惠雯（45歲）採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向王家五口共詐得投資款1536萬5003元，依詐欺等罪嫌起訴，台中地院今天首度開庭，有3位被害人表示，因加入投資被銀行列為拒絕往來戶，生活大受影響，但願意跟李女進行調解，不過王家女婿委任律師林瓊嘉則表示，不會和李女和解，並希望求處15年以上的刑期，讓李女有真誠贖罪的機會。

台中王家豐原五口被騙輕生案今天開準備程序庭，被稱為「李團長」的李惠雯當庭改口認罪，並認錯，法官今天並傳林姓、王姓、黃姓3名被害人出庭，3人表示加入李女投資，現在要持續繳卡債，還被銀行列為拒絕往來戶，生活大受影響，不過都願意和李女進行調解。

請繼續往下閱讀...

王家僅存的朱姓女婿，今天因在部隊服勤沒有出庭，委任律師林瓊嘉表示，李女在已經知道王家5人輕生後還進行串證，並裝病到醫院打針，犯後態度不佳，強調真心的悔過應該是認罪和贖罪，樂於看到李女已經當庭認罪，但對於已經往生5人最好的贖罪，就是求處15年以上的刑期，才是對被告一個真誠的贖罪。

林瓊嘉表示，王家人在遺書絕望寫下「我們笨、被騙，我們用死亡面對」、「我們被逼迫，恨壞人太壞，而自己太軟弱」，感情這麼好的一家人，因被告李女太壞，最後才會絕望走上絕路，強調絕不是被害人笨，若怪被害人笨，將讓被害人有脫罪機會，這對被害人一家不公平，並說不會和李女和解。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法