收回扣賣官！前枋寮鄉長盧文信病故公訴不受理 行賄包商判刑

屏東地方法院今天審結前枋寮鄉長盧文信涉貪案，由於盧文信在檢方起訴後已病故，法官判決公訴不受理，但同案其他10多位涉及行賄與違反政府採購法的的工程包商、營造公司則分別被判處2年不等徒刑或緩刑及5至10萬元不等罰款，可上訴。

屏檢調查，盧文信在2014至2018年擔任枋寮鄉長期間，涉嫌向承攬鄉內特定工程的包商索取7%至15%不等的回扣，並將清潔隊正式隊員職缺，當成販官牟利工具，向鄉公所王、張2名臨時人員分別收取30、100萬元賄款，作為錄取清潔隊員代價。

屏檢於2022年3月間傳喚盧文信及多名涉嫌行賄的包商後，檢察官認為盧文信收賄涉貪情節重大，向法院聲押獲准，並於9月間依違反貪污治罪條例起訴盧文信等人，盧文信卻在法院審理期間，於2024年9月間病逝，年僅51歲，屏東地院今天下午判決公訴不受理。

同案涉及行賄與違反政府採購法的吳姓包商等10多被告則被法官分別判處1年4個月至2年不等徒刑，或准予緩刑支付數萬元不等公益金，被告所屬多家營造公司、工程行則判罰5至10萬元不等罰款或公訴不受理。

