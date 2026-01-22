為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆消防員救人卻觸電 台電：遵照現場指揮官指令

    2026/01/22 18:32 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市「台北生活家」社區深夜火警，造成2死4傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市「台北生活家」社區昨天深夜火警，造成2死4傷慘劇。為了搜救仁愛消防分隊小隊長詹能傑，安樂消防分隊小隊長楊祥義右手肘觸電，雙腳痛麻，被同仁抬出火場。基隆市消防局火災調查科今天（22日）上午9點左右重回火場勘驗，進入大門右手邊牆面上還有殘餘電量；經檢測仍有90伏特，還在釐清為何事隔10個多小時，屋內仍有殘餘電量。

    台灣電力公司基隆區營業處處長陳据湖指出，台電人員於21日23時43分接獲通報，隨即趕往火災發生事故現場，約莫22日0時3分抵達，向火災現場指揮官請示是否斷電，現場指揮官答以先暫時不用，約隔了20分鐘，22日0時23分指揮官指揮針對火災發生的民宅現場斷電，後來22日0時48分再度指揮要擴大範圍斷電，台電公司除了將台北生活家全部斷電以外，另外，部分周邊住家也在斷電範圍，22日清晨6點多才接獲通知可復電，僅少數幾戶受災住家仍未復電。

    至於新聞報導中有消防小隊長楊祥義觸電，台電未獲告知、不清楚楊小隊長在哪裡觸電？時間為何？台電是按照現場救災指揮官指揮處理。

