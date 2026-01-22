為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    檢察長開缺 票選檢審委員公布12名推薦名單

    2026/01/22 18:23 記者王定傳／台北報導
    法務部。（資料照）

    法務部。（資料照）

    屏東地檢署檢察長陳盈錦申請退休、士林地檢署檢察長張芸綺、台中地檢署張介欽2人均屆期，加上新竹地檢署檢察長出缺，法務部今年共開出6名檢察長職缺；法務部檢察官人事審議委員會今日舉行「會前會」，決定推薦12名遴選候選人進入檢審會審議。

    檢審會將於明日提出擬任檢察長職缺數2倍的建議人，選供法務部長鄭銘謙圈選；同年2月6日再公布部長遴任的人選，並徵詢檢審會意見。

    9名票選檢審委員從去年12月23日起至今年1月7日，受理檢察長候選人的報名及推薦，共有26名檢察官報名角逐檢察長；檢審委員向全國檢察官及各界蒐集意見，亦將邀請候選人至法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，並於今日開「會前會」討論推薦名單（法務部保護司長洪信旭部分，民選檢審委員尊重其意願不納入討論範圍），共推薦12位候選人進入檢審會審議。

    以下為票選檢審委員的推薦名單：

    洪家原 法務部法制司司長（34）

    林宏松 司法院政風處處長（38）

    簡美慧 法務部檢察司副司長（38）

    林秀敏 法務部保護司副司長（38）

    吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長（38）

    林漢強 法務部廉政署副署長（38）

    邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長（38）

    趙燕利 高等檢察署檢察官（39）

    陳玉華 高等檢察署檢察官（39）

    陳舒怡 高等檢察署檢察官（40）

    劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長（41）

    葉建成 台中高分檢檢察官（42）

