    首頁 > 社會

    工程師夜店撿屍判刑上訴 女方PO「告變態賺不完」 攻防結局曝

    2026/01/22 18:52 記者許國楨／台中報導
    台中高分院二審審理，仍認定工程師涉犯乘機性交罪，駁回上訴、維持原判。（資料照）

    台中高分院二審審理，仍認定工程師涉犯乘機性交罪，駁回上訴、維持原判。（資料照）

    台中一名工程師3年前在夜店結識一名妙齡女，雙方飲酒聊天後一同前往摩鐵，事後女子指控遭趁醉性侵報警，工程師否認犯行、強調合意，甚至反控對方是「仙人跳」，案件歷經審理，爭議焦點延燒至女子過往提告與網路發文內容，台中高分院二審審理後，仍認定工程師涉犯乘機性交罪，駁回上訴、維持原判。

    案件發生於2023年8月12日凌晨，工程師在一間夜店認識女子，兩人飲酒後，女子明顯不勝酒力，工程師以步行方式將她揹往附近汽車旅館，女子事後指控泥醉狀態下，遭工程師吸吮胸部、以手指侵入下體，且對方還在她熟睡時拍攝私密照片，酒醒後發現下半身赤裸，驚恐至櫃台求助並報案。

    台中地院審理時，工程師坦承親吻、撫摸但否認性侵，辯稱雙方互動屬合意，更直指「我是被設計的」，其辯護律師則質疑女子行為不符一般被害人反應，並提出女子曾有其他類似提告案例，其中一案還獲賠70萬元，懷疑女子刻意藉此索討高額和解金。

    法院根據監視器畫面認定，女子當時已泥醉到無法自行行走，神智不清，再加上鑑驗結果顯示，女子下體深處與口腔內均驗出工程師DNA，與女子稱遭指侵細節吻合，且其證述在偵訊與審理過程中始終一致，認定工程師涉犯乘機性交罪判刑3年2月，另偷拍行為處拘役50日，可易科罰金。

    工程師不服上訴，還提出女子在網路平台發文截圖，包括「每天告變態賺不完」、「90萬今年可以放假一年」等語，試圖證明女子動機不純，二審合議庭則認為，這些事後言行不足以反推女子在案發當下有刻意讓人「撿屍」意圖，仍認定工程師犯行明確，駁回上訴、維持原判。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

