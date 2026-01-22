為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    呼吸器給受困女!詹能傑殉職 基隆消防局證實他未戴「共生面罩」

    2026/01/22 18:11 記者林嘉東／基隆報導
    不幸殉職的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區2樓住宅火警，釀2死4傷慘劇。仁愛消防分隊小隊長詹能傑為搜救受困的羅姓女子，第3度衝入火場時，脫下呼吸器面罩給羅女戴上，自己卻因缺氧昏厥；基隆市消防局證實，詹員並未攜帶公家配發的「共生面罩」，才把自己的呼吸面罩給羅女，致自己缺氧昏厥殉職。

    消防局指出，起火戶位於該社區2樓，昨晚10時41分獲報起火，火勢於1小時內撲滅，由於詹小隊長第三度衝入火場救援羅女時，脫下自己身上呼吸器面罩給羅女戴上，自己卻因缺氧昏厥失聯；消防局立即啟動快速救援小組（RIT），因屋內堆滿回收雜物、動線狹窄如迷宮，共派遣七梯次救援小組才將詹員救出，仍傷重不治。

    而消防員配備的「共生面罩」由2條管線連接，1條供消防員，另1條供民眾，能讓受困民眾與消防員，共用1個空氣呼吸器的乾淨空氣；「共生面罩」在濃煙密佈的火場中，能提供新鮮空氣、保護呼吸道和眼睛。

    不過消防局證實，詹能傑為確保在狹窄雜物堆中維持搜救靈活度，第3次進入火場搶救時，並未攜帶公家配發的「共生面罩」，詹員因濃煙密布及雜物崩落阻斷退路，受困火場殉職。

    詹能傑殉職後，基隆市消防局長游家懿表達深切哀悼，承諾將全力爭取「從優撫卹」協助家屬，並呼籲民眾家中勿堆積雜物，以免阻礙救災釀成憾事。起火原因調查中。

