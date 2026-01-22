詐騙1536餘萬害死台中豐原五口 「李團長」當庭改口認罪

涉嫌詐騙豐原王家五口，逼迫5人走上絕路的李惠雯（右1）今天首度出庭，她當庭改口認罪。（記者陳建志攝）

台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，檢方查出團購主李惠雯（45歲）採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向王家五口共詐得1536萬5003元，依詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌將李女起訴，並具體求刑15年以上刑期，台中地院今天首度開庭，原本矢口否認犯行的李女今天改口全部認罪，並脫口而出「我做錯了」。

這起案件起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李惠雯，投資團購事業，保證每月至少獲利10％，開始購買並代交「黃金投資」標的。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為確有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資。未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，幕後並無真實投資運作，王家共被騙1536萬元。

李女於偵查中仍矢口否認犯行，並試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。中檢起訴後建請法院衡酌其惡性深重與對社會的危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑。

台中地院今天首開準備程序庭，李女改口坦承詐欺取財、違反銀行法非法吸金，有向民眾以團購和投資黃金的方式，表示每月可獲利10%，或者每月可分紅9到10萬，並坦承跟民眾所拿到投資款項，只有2成真正拿去投資，剩下8成都支付自己生活所需。

審判長並問，是否要王家把在東區進化路的房子，拿去指定當鋪抵押借得200萬元，卻當場被李女取走其中176萬元，涉嫌恐嚇取財？李女也當庭認罪。

審判長黃立宇詢問，之前在檢察官訊問時都否認，為何今天改口承認？李女表示在羈押期間有查看相關法律書籍，並有請教其他人，確定自己的行為已觸犯法律，因此今天才會都認罪，並當庭表示「我認為我做錯了」。

