北市精舍命案「3大女護法」50萬至70萬元交保 個案手機科技監控

作家王薀「三大護法」之一的幹子昀（右1）70萬元交保。（資料照）

台北地院審理前年7月發生於台北市大安區「水月草堂」精舍的蔡姓女信徒命案，去年密集傳喚證人，合議庭裁定宗教作家王薀（本名王江鎮）的「三大護法」梁碧茵70萬元、幹子昀50萬元、游秀鈴50萬元交保，皆限制住居、限制出境出海，並每日定時2次以個案手機每日定點拍照上傳科技監控中心，且命其不得接觸、騷擾死者親屬。

梁碧茵、游秀鈴已於昨日辦保完畢獲釋，幹子昀也於今日下午辦保完成離開法院。個案手機的監控方式，限定3人於每日上午7時至9時、下午5時至8時，每天各2次於限制住居處門牌號碼前拍照，同步上傳至技監控中心報到。

裁定指出，梁碧茵於學生時期即加入王江鎮成立的宗教團體長達20多年，畢業後住在王江鎮提供的處所，依王江鎮指示負責翻譯藏文、處理王離婚後的夫妻財產分配訴訟等事，長期無業，家人每月提供她6萬或8萬元生活費。

合議庭認為梁女有勾串共犯、證人的情形，犯後刻意搬遷、隱匿，事發後超過半年才出面，長期由家人金援，具有一定資力，涉犯最輕本刑7年的傷害致死罪，顯具逃亡而滯留海外之高度可能性。

合議庭也認為游秀鈴的犯罪嫌疑重大，事發後檢警調查時，她就搬出長期居住由王江鎮提供的「讀書會」處所，且得知蔡女死亡當下，就與同案被告成立群組、聯繫因應檢警詢問、調查事宜，並收取共犯的行動電話、刪除對話資料，有事實足認她有逃亡、湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，有羈押原因。

但合議庭依審理進度，相關共犯、重要證人大多已交互詰問完畢，雖尚有鑑定人、證人尚待詰問，但重要證人都已到庭作證，顯無繼續羈押的必要，因此裁定具保停押，並以三限、科技監控為防逃手段，並命不得危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤被害人的家人與親屬。

3女的交保裁定書分別製作，幹子昀的裁定理由今尚未公布。

