基隆惡火翻版!彰化民宅雜物滿到天花板 婦命喪火窟

日前彰市南郭路民宅大火，消防員2度勘驗火場才發現婦人陳屍2樓。（資料照）

基隆市民宅暗夜惡火造成女子身亡與消防員殉職，消防人員今天勘查火場發現，住家堆放大量雜物，搶救路徑狹窄宛如「迷宮」，阻礙搜救動線釀災，而日前彰化市一起民宅火災，屋內1樓也是堆積大量雜物，幾乎滿到天花板，火勢迅速蔓延，消防員只能改從後門或隔壁建物另闢途徑救火。

基隆起火戶的客廳、房間內均堆滿大量回收雜物，消防員詹能傑與女子被發現的位置，位於屋內最深處臥房；由於救援路徑堆滿雜物，導致室內門關不起來，無法形成有效阻隔火煙的防護層，火勢與濃煙因此迅速亂竄。據現場救災人員形容，屋內環境極其惡劣，雜物堆得快頂到天花板，搶救進出路徑僅剩一人側身勉強可過的縫隙，不僅增加受困民眾逃生困難，更讓負重裝備的消防員寸步難行，搜救風險倍增。

無獨有偶，彰化市南郭路日前發生的民宅火災也相當類似，消防人員趕抵現場發現1樓竄出大量火勢與濃煙，灌救時突然發現1樓客廳竟堆積大量雜物，幾乎要頂到天花板，讓他們灌救不易，消防員將距離大門較近的雜物清出試圖進入，無奈由於客廳堆積物實在太多而作罷，只好改由後門進入，並從隔壁建物灌救。期間2樓屋頂還燒塌陷，火勢控制後消防員一開始並未發現婦人，經2次勘查才發現她堆在大量雜物下。

消防局呼籲，民眾千萬勿在屋內堆積雜物，如此將增加危險性，一旦發生火災即會成為助燃物，造成裡面火載量相當大，不僅住戶自己危險，也增加消防員搶救不易與危險性。

彰市南郭路民宅1樓堆滿雜物，消防員清出許多雜物仍灌救不易，難以進入。（資料照）

彰市南郭路民宅1樓堆滿雜物，增加助燃效果。（資料照）

