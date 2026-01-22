遠航案張綱維部分確定不服發監 盼回家探望母親

遠東航空董事長張綱維不服遠航案中，民用航空法被判2年半，不得上訴確定而發監執行，聲明異議。高院今天開庭，張綱維說，其他罪名上訴中，不應先執行，盼能回家探望老母親。（資料照）

遠東航空董事長張綱維不服遠航案中，民用航空法被判2年半，不得上訴確定而發監執行，聲明異議。高院今天開庭，張綱維說，其他罪名上訴中，不應先執行，盼能回家探望老母親。

全案緣於張綱維因違反證券交易法等案件，一審台北地方法院判決後，經二審台灣高等法院去年11月間改判，多罪應執行有期徒刑14年，犯罪所得新台幣19.8億餘元追繳沒收。可上訴。

不過，二審判決中，張綱維涉及遠航停飛事件，因違反民用航空法第110條之3規定擅自違法停業並致生重大損害，遭判處有期徒刑2年6月。此罪因法律規定不得上訴第三審而確定，檢察官因此核發執行指揮書，將張綱維發監執行。

張綱維不服，二度向台灣高等法院聲明異議，主張檢察官執行指揮違法，分案由不同法官審理。第一次聲明異議，高院認定檢察官執行並無違法或不當，16日裁定駁回。

第二次聲明異議部分，台灣高等法院今天下午開庭，張綱維與辯護人在庭上表示，二審判決草率且不公平，張綱維已提起上訴，民用航空法判刑部分不應提前執行，並希望能回家探望年邁母親。

公訴檢察官表示，依相關公文所示，二審高院送交三審最高法院的卷證資料，並不包含違反民用航空法的部分，本件依法執行並無違誤。

