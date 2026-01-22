為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    被控背信、偽造文書 民視前董事長郭倍宏二審維持無罪

    2026/01/22 16:54 記者楊心慧／台北報導
    民視前董事長郭倍宏。（資料照）

    民視前董事長郭倍宏。（資料照）

    民視前董事長郭倍宏被控於2018年11月間，偽刻公司印章向銀行借貸高達5億元，涉嫌偽造文書及背信罪，一審判無罪，新北地檢署不服新北地院判決，提起上訴。台灣高等法院今宣判，上訴駁回，郭倍宏維持無罪。

    檢方起訴書指出，郭倍宏於2018年間擔任民間投資股份有限公司（下稱民投公司）及民間全民電視股份有限公司（民視公司）董事長，竟於2018年11月間，以辦理民視公司總部第三期工程先期規劃而需資金為由，向台新銀行信用貸款新台幣5億元，並偽造印章，足以損害公司。

    檢方指控，郭倍宏未依循民投公司與民視公司財務審核流程，指示公司不知情人員，將向台新銀行核貸5億元款項中的4億5000萬元、3000萬元分別存入其他帳戶，使民投公司無法有效率地運用與歸還資金，且須繳納貸款之利息成本，導致民投公司受損害。

    高院認為，郭倍宏在開戶申請書上使用的「郭倍宏」印章及印文，均是本人名義製作，並非冒用他人身分，不構成偽造私文書罪，且公司是否開立新帳戶，原本即可由財務部提報、總經理核准，無須董事會決議；被告身兼民投公司董事長及總經理，基於資金管理需求開設專戶，難認有不當之處。

    高院指出，民投公司開戶過程中，銀行曾多次與被告及相關財務人員洽談，並派員到場辦理，除被告本人親自簽名外，其餘文書作業本不需由本人親自完成，難以認定被告有行使偽造文書的犯意。

    至於背信部分，高院認定，民投公司董事會已授權被告辦理貸款，公司因此取得可運用資金，依法本須負擔利息，難認利息支出為公司損失；且資金調度均依公司內部程序辦理，款項流向亦為相關人員所知，並非秘密挪用，未見不法所有意圖，行為未違背誠實信用原則，不構成背信罪。

    高院判定，檢方所舉證據不足以證明被告涉有偽造文書及背信行為，一審判決無罪並無不當，檢察官上訴無理由，應予駁回。

