網傳殉職勇消「詹能傑母親」PO文 真實性掀討論

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。（記者林嘉東翻攝）

基隆市「台北生活家」社區民宅昨天深夜惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困民眾，將自己的呼吸面罩讓出後不幸殉職。對此，社群平台上出現一名自稱詹能傑母親的網友，打上長文認為兒子的離世並非單純意外，貼文已遭多家媒體報導，不過被網友推翻是詐騙。

一名自稱詹能傑母親的網友在Threads 發文表示，詹能傑不是死於意外，他是被一次次「沒關係、撐一下」拖進去的。他進了火場三次，最後一次把唯一的空氣面罩留給了別人，「他知道那代表什麼，所以這不是衝動，是選擇。」

請繼續往下閱讀...

該名網友說，大家會說他是英雄，然後繼續過日子，但制度不改，裝備不補，下一個名字只是在等時間被寫上去。稱詹能傑不是不想活，他只是活在一個「犧牲被當成理所當然」的世界，並稱詹能傑的死不該只是一則新聞。

貼文曝光後多家媒體轉載報導，更有眼尖網友發現貼文已刪除。網友表示，「請大家先停看聽，突然跑出一個自稱消防員母親的帳號，消防員40歲，推估母親至少也要60歲左右吧？這個文筆跟過往的回覆內容難道沒人覺得奇怪？自己親生兒子還用網路照片？兒子因公殉職已經很難過了，還有空上來發長文？目前搜尋新聞也只提到護理師太太跟消防員弟弟，都尚未看到母親，這個帳號發文完全不合邏輯」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「看他帳號的活動，之前的貼文已經刪掉了，這一篇號稱媽媽的其實不是第一則貼文」、「現在就是考驗大家有沒有在用腦判斷的時候了～最近變種詐騙的手法很多啊」、「既然是母親，照片一定不少，哪還會從新聞截圖啊？」、「該貼文帳號國碼+55 是巴西」、「我看到目前最新的帳號跟頭貼改成一位護理師，不知道是哪位倒楣護理師被中獎了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法