    首頁 > 社會

    警局攜手超商揭穿點數詐騙 店員成防詐第一線

    2026/01/22 16:46 記者劉人瑋／台東報導
    縣府表揚超商店員，感謝在防詐貢獻。（縣府提供）

    縣府表揚超商店員，感謝在防詐貢獻。（縣府提供）

    超商不僅是社區的生活中心，更是攔阻詐騙的最前線！台東縣警察局今日舉行防詐記者會，特別邀請全家便利商店四維店分享實戰經驗。會中強調，第一線店員憑藉敏銳的觀察力，能第一時間察覺顧客購買大額點數時的異狀；透過落實「關懷提問」，超商店員已成為斷開詐騙金流、守護民眾財產的第一道堅實防線。

    台東縣警察局今日召開防詐記者會，由王志輝副縣長主持，縣警察局新到任局長林宏昇率同相關主管參與，邀請全家便利商店四維店共同參與，達到「全民防詐」效果。

    記者會中，王副縣長致詞提到，超商遍布各社區，店員在第一線服務民眾時，經常能敏銳察覺顧客購買大額點數的異狀並即時通報，與警方合作攔阻多起詐騙事件。

    警察局長林宏昇指出，根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，台東縣於去年12月間共發生84件詐欺案件，總財損為新臺幣1928.2萬元，前5大高發手法中依序為「網路購物」、「假投資」、「假求職」、「假交友（投資詐財）」及「色情應召詐騙」手法，提醒民眾留意假網路購物詐騙，警察局期盼藉此機會與超商聯手宣導，提高大眾識詐知能。

    其中，全家便利商店四維門市分享成功攔阻案例，當時該店店員覺察顧客購買點數時神情異常，亦說不清購買原因，初步判斷可能遭詐，主動關懷提問，成功攔阻詐騙陷阱，凸顯店員落實「關懷提問」是阻斷詐騙金流的第一道防線，未來將持續與警方合作，強化宣導識詐觀念。

