    首頁 > 社會

    涉盤前掛假單炒股 檢調9路搜索約談「股市神秘大戶」

    2026/01/22 16:18 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    知名股市蕭姓神秘大戶涉嫌於2021年間利用公司、親友證券帳戶，以盤前掛假單、開盤前抽單等手法，炒作上市公司燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）共7檔股票，獲利4千多萬元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索蕭男等人的公司、住居處，約談蕭男等5人到案，全案朝違反「證券交易法」操縱股價罪嫌偵辦。

    蕭男是「恩又博智投資」及「華允資產」公司負責人，但其背景神秘，有媒體稱他為「神秘大戶」，報導更提及他在2023年8月9日至10日間，曾斥資22.87億元於集中市場取得散熱廠力致（3483）高達1.4499萬張持股，神秘大戶一次掃貨，引發市場討論。

    據了解，證交所於2014年推出開盤前30分鐘股票試搓的新制，投資人可以提交買賣委託單，這些買賣單會撮合而顯示出最新的股價，但並不會在這段期間成交，等到9點開盤，這些委託單會一次性撮合，產生當天開盤價。

    但部分主力卻利用此制度，大量掛買賣單影響其他投資人，直到開盤前1分鐘再緊急抽單，藉此操縱股價。

    為防堵主力在台股開盤前掛假單影響股價，左右投資人判斷，證交所與櫃買中心將自2023年3月20日起，只要單一個股在開盤前1分鐘前變更買賣量高達3成，該檔個股將暫緩2分鐘開盤。

    檢調獲報，蕭男於2021年間涉以公司及親友帳戶，利用試搓制度，於盤前掛假單、開盤前抽單等手法，操縱股價獲利約4千多萬元。

    檢察官陳玟瑾今指揮台北處，持法院核發的搜索票，搜索蕭男等6人的住居所及案關公司恩又博公司、華允公司等共9處，並通知蕭男、蕭男姊姊、弟弟等5人到案說明，全案持續調查中。

